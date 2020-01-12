A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesine çok etkili başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla maçın hemen başında 4-1 öne geçti. Almanya'nın rakibini file önünde durdurmak için üçlü bloklara başvurduğu sette farkı 6 sayıya kadar çıkaran milliler (13-7), disiplinli oyunundan taviz vermediği seti 25-17 kazandı.

Daha dengeli başlayan ikinci sette Lipmann ve Orthmann'ı durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, Eda Erdem Dündar'ın etkili servislerinden bulduğu sayılarla rakibine 9-6 üstünlük sağladı. Lipmann'ın dışarı giden smaç vuruşunun ardından durumu 22-19 yapan Türkiye, rakibine sayı vermediği bu bölümde Zehra Güneş, Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar'ın etkili performansıyla seti 25-19 kazandı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette oyun disiplinini elden bırakmayan Türkiye, Naz Aydemir Akyol'un çizgiye gönderdiği etkili servisle molaya 9-6 üstün girerken, Hande Baladın ve Meliha İsmailoğlu'nun üst üste kazandığı sayılarla 4 sayılık avantaj yakaladı (15-11). Almanya'nın farkı kapattığı son bölümde, Orthmann'ın serviste hata yapmasıyla 23-22 öne geçen ay-yıldızlılar, art arda bulduğu sayılarla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

İşte tüylerimizi diken diken eden maç sayısı ve müthiş coşku...

Tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın milli voleybolculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tebrikler Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadesinin yer aldığı bir görsel kullandı.

İletisinde "FileninSultanları" etiketine yer veren Erdoğan, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlardayız... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Tebrikler Filenin Sultanları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'yı mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

AA



