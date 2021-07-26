Diğer Sporlar A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak

Diğer Sporlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele edecek.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

AA

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