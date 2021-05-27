A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.
27 Mayıs 2021, Perşembe 20:57 Son Güncelleme:
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Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin golleri Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 31 Mayıs'ta Gine ile oynayacak.
Halil Dervişoğlu ilk maçında ilk golünü attı
A Milli Takım ile ilk maçına Azerbaycan karşısında çıkan Halil Dervişoğlu, ilk golünü attı.
Halil, mücadelenin 34. dakikasında Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta ön direkte yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroya davet edilen Kerem Aktürkoğlu, milli forma ile ilk maçına da Azerbaycan karşısında çıktı.
İlk 11'de yer almayan Kerem, mücadelenin ikinci yarısının başında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.
Kaan Ayhan 35. maçında 4. golünü attı
A Milli Takım'da kaptan olarak sahaya çıkan Kaan Ayhan, ay-yıldızlı ekibi 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.
Milli takımda 35. maçına çıkan Kaan, 4. kez gol sevini yaşadı.
Altay Bayındır sakatlandı
Ay-yıldızı ekip ile ilk maçına çıkan Altay Bayındır, mücadelenin 72. dakikasında rakibin atağını keserken, Ghorbani ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı.
Sağlık ekibinin saha içinde müdahale ettiği Altay, oyuna devam edemedi. 73. dakikada Altay'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.
Galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını ilk kez geçti
A Milli Takım, Azerbaycan'ı yenerek ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçti.
Azerbaycan karşısında 590. maçına çıkan Türkiye, 225. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibin 224 yenilgisi bulunuyor. Türkiye'nin 141 de beraberliği var.
AA