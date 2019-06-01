A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Antalya'da kampı devam eden A Milli Takım, Özbekistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlı takımda sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkartılan Cenk Tosun ve Ozan Kabak’ın ardından Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak ve Hakan da Özbekistan ile oynanacak maçta sakatlıklarından dolayı görev alamayacak