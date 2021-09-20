A Milli Takım Stefan Kuntz ile resmen imzaladı! İşte açıklamalar

Yabancı sınırlaması

Nihat Özdemir: Yabancı sistemi bu şekilde devam edecek. Sergen Yalçın da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum' dedi. Gelecek sene de 7 yabancı + 4 yerli oyuncu olarak devam edecek. Kuntz hocamızın fikrini elbette alacağız, Hamit'le de görüşeceğiz. Ama seneye böyle devam edecek.

Stefan Kuntz: Futbolcuları yerli yabancı olarak ayırmıyorum. En iyi Türk oyuncuları seçmeye çalışacağım. bu konuda da çalışmalarım sürüyor. Dortmund ve Frankfurt maçlarını izledim. Planımız ve izleyeceğimiz maçlar da hazır.





Sergen Yalçın

Stefan Kuntz: Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. Oysa oyunculuk döneminde Sergen için disiplinin ilk sırada olduğunu söyleyemem. Anack Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en iyi orta saha oyuncusudur. Onunla yeniden karşılaşıp konuşmak için sabırsızlanıyorum. Bana yardımcı olacağından eminim.

"Şenol Güneş'in tazminatının yarısına anlaştık"

Nihat Özdemir: Sözleşmemiz 3 yıl. Her kontratta olduğu gibi bunda da tazminat maddesi vardır. İmzaladığımız tazminat maddesinden memnunuz, kendisine teşekkür ediyoruz. TFF ile Şenol Güneş arasında yapılan sözleşmede belirlenen tazminatın yarısından azına anlaştık ve karşılıklı ibralaştık.

"25 hocayla görüştüm"

Hamit Altıntop: Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin de çok büyük olması gerekir. Şenol Hocamızla ayrıldıktan sonra 20-25 hocayla görüştük. Bazı konuşmalarımızda Servet Bey ve Erhan Bey de bulundu. Türkiye'nin albenisi çok. Ancak içeriden olmadıkları için eksiklerimizi göremiyorlar. Gerçekler var bu gerçeklerimizi görme vakti. Eksiklerimizi görüp, futbolcu arkadaşlarımıza gerçekçi yaklaşmalıyız. Bunları en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Coşku ve heyecan bende, hocamızda, başkanımızda bulunuyor. Birbirimizi en iyi şekilde destekleyelim. Bu çocukları doğru mesajlarla, enerjiyle el üstünde tutalım. Ben bu milli takımı o kadar iyi biliyorum ki. 5 maçın açıklaması yok. Hepimizin bunda payı var. Donuklardı 5 maçta. Bilim ve eğitime çok önem vereceğiz ve Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu ciddiyeti, bu güzel oyunu güzel anılarla kutlarız umarım. En kısa sürede futbolumuzu konuşmak için yine bir araya geleceğiz. Taktiğimizi konuşacağız. Şimdi Stefan bugünün tadını çıkarsın, yarın iş başı yapacak. Onu zaten uyardım.

Yardımcılar daha sonra açıklanacak

Hamit Altıntop: Hocamızın 2 kendi tercih ettiği yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili küçük bir çalışmamız var. Tabii ki kendi tercihlerini yapmıştır, uygunluk görürsek görev vereceğiz. Ülkemizi iyi tanıyan bir arkadaşımızın da ekipte olması öngörülüyor. Tam kadroyu da inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

"Eski dostlarımı hatırlıyorum"

Stefan Kuntz: Sonunda buradayım. Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl inanılmazdı. Eşim bugün bile 'Bir yerde hata yaptıysak Türkiye'den erken ayrılmaktı' der. Rıza'yı, Metin'i hatırlıyorum. Sergen'i teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Onun antrenör olup şampiyon olması inanılmaz. Recep'i hatırlıyorum, Alpay'ı hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış sanıyorum. Bunları söylerken gözlerime baktığınızda mutluluğu görebilirsiniz. Aileme Türkiye ile görüştüğümü söylediğimde verdikleri cevap 'Biz de seninle gelelim' oldu. Bundan daha iyi bir iltifat olamaz. Bana gösterilen bu inanç için teşekkür ediyorum.