A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

10 Aralık 2018, Pazartesi 20:13
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A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Memnun’a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz" denildi. 

İSTANBUL (İHA)


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