A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Sayın Memnun’a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz" denildi.
İSTANBUL (İHA)