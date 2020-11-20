A Milli Basketbol Takımı'nda A Milli Takım koçu Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Ayrılığa Shane Larkin krizinin sebep olduğu iddia edilirken THY Eeroleague'de forma giyen oyuncuların takvimleri konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından da kesin kararın verildiği öğrenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.

Ufuk Sarıca'nın yerine TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene ile anlaşmaya varıldı. Eleme maçlarında takımın başında Orhun Ene olacak.

Shane Larkin'i kadroya almak istemeyen Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasının ardından Anadolu Efes'in Shane Larkin'in videosu paylaşması dikkat çekti.



