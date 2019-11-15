Milli Takım'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş, Türkiye'nin EURO 2020'ye gitmeyi garantilemesinin ardından gruptaki son maç olan Andorra deplasmanına 9 as oyuncusunu götürmeme kararı aldı. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok, aday kadrodan çıkarıldı. ﻿﻿﻿Bu oyuncuların yerine ise Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı. 4 genç oyuncu A Milli Takım'a çağrılmadan önce Ümit Milli Takım kampında bulunuyordu.

Şenol Güneş, İzlanda maçının ardından Andorra karşısında gençlere şans vermek istediğini söylemişti. Bu kararın ardından Türkiye'nin Andorra karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkacağı kesinleşti.

Andorra maçı 17 Kasım Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.

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