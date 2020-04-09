Futbol A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Futbol

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

09 Nisan 2020, Perşembe 21:07 Son Güncelleme:
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FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı. Son sıralamanın açıklandığı 20 Şubat'tan bu yana oynanan 4 özel maçın, puanlamayı etkilediği aktarıldı. Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı.

Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.

AA


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