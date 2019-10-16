A Milli Takım'ın grubunda son durum EURO 2020 Elemeleri'nin 8'inci haftasında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde galip gelirken, Arnavutluk ise deplasmanda kazanmayı bildi