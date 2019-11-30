Romanya'nın başkenti Bükreş'te A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyona'sındaki rakipleri belli olacak. Kura çekimine 3’üncü torbadan girecek olan Türkiye'nin olası rakipleri TSİ 20.00’de belli olacak. Türkiye'yi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil edecek. Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım, 3'üncü torbadan girecek

EURO 2020 kuralarında 24 takım 6’şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3’üncü torbadan girecek. Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4’erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu’nda yer almayacak. Böylece milliler, 3’üncü torbada kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya’nın yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu’nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4’üncü torbadan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler’den biri ile eşleşemeyecek.