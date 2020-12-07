A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Çekişeceğimiz takımlar Hollanda ve Norveç gibi görünüyor kağıt üzerinde. Rakiplere göre çalışıp, analiz yapacağız. İyi bir oyuncu grubuyla bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Bu takımların hepsi güçlü. Norveç'i güçlü görüyoruz ama Sırbistan gitti deplasmanda yendi. Neler olacağını göreceğiz. Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, hatta Almanya, Portekiz daha bize uygundu. Üçüncü torbadan güçlü bir Norveç geldi. Letonya'ya da daha önce kaybetmiştik. Her şeyin olabileceği bir grup. Hedefimiz için çalışmamız gerekiyor.

Cenk Tosun ise şunları söyledi:

Kimseyi küçümsemek istemiyorum ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. Biz de çok güzel bir hava yakaladık, ağabeyli kardeşli. Bizim için her şey güzel olur umarım.







