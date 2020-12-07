Futbol A Milli Takım'ın rakipleri için Şenol Güneş ve Cenk Tosun'dan ilk açıklama

A Milli Takım'ın rakipleri için Şenol Güneş ve Cenk Tosun'dan ilk açıklama

Futbol

A Milli Takım'ın rakipleri için Şenol Güneş ve Cenk Tosun'dan ilk açıklama

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri’nde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. G Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

07 Aralık 2020, Pazartesi 23:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası sonrasında açıklamalarda bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Çekişeceğimiz takımlar Hollanda ve Norveç gibi görünüyor kağıt üzerinde. Rakiplere göre çalışıp, analiz yapacağız. İyi bir oyuncu grubuyla bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Bu takımların hepsi güçlü. Norveç'i güçlü görüyoruz ama Sırbistan gitti deplasmanda yendi. Neler olacağını göreceğiz. Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, hatta Almanya, Portekiz daha bize uygundu. Üçüncü torbadan güçlü bir Norveç geldi. Letonya'ya da daha önce kaybetmiştik. Her şeyin olabileceği bir grup. Hedefimiz için çalışmamız gerekiyor.

Cenk Tosun ise şunları söyledi:

Kimseyi küçümsemek istemiyorum ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. Biz de çok güzel bir hava yakaladık, ağabeyli kardeşli. Bizim için her şey güzel olur umarım.


İlgili Haberler
2022 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli olduTrabzonspor ile Demir Grup Sivasspor ​​​​​​​1-1 berabere kaldı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Miras davası uzayacak gibi: Ha bu Arjantin'e Maradona vefat etti!