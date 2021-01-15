Çocukluk A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler

A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler

Çocukluk

A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler

A vitamininin tam olarak bilinen rolü göz sağlığıyla ilgilidir. Ayrıca embriyo gelişiminde, bağışıklığın sürdürülmesinde, demir metabolizması ve tiroit hormonları ile de ilişkilidir. Diyetisyen Burcu Akgül konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2021, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
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A vitamini yetersizliğinin en bilinen etkisi gece körlüğüdür. 

Sindirim organlarında hasara sebep olabilir. 

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini artırabilir.

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A vitamini vücutta depolanabilir bir vitamindir ve bunun hem artı ve hem eksi yönleri bulunmaktadır.

Artı (+) yönü

Her gün A vitamininden zengin beslenilmese de genel olarak yeterli ve dengeli bir beslenmeyle çocuklarda A vitamini yetersizliği görülme riski oldukça azalabilir.

Eksi (-) yönü 

aşırı A vitamini alımının toksik etkisi vardır. Ani belirtileri olarak baş ağrısı, baş dönmesi, kusma ve ishal olarak sıralanabilir. Kronik belirtileri merkezi sinir sistemi, karaciğer ve kemik bozuklukları ile ilgilidir. Fakat tabii ki her ishal olan veya başı ağrıyan çocuk için A vitamini fazlalığı vardır demek doğru olmaz. Çocuğunuzun yetersiz ve dengesiz beslendiğini düşünüyorsanız lütfen hekimiyle görüşün ve beslenmesi için bir beslenme uzmanından destek alın. Karaciğer, yumurta, süt, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı ve karpuz A vitamini yönünden zengin besinlerdir.


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