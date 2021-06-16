17 Haziran Perşembe A101 indirimli ürünler listesinde bu hafta Toshiba 50” 4K Android Smart LED TV, Flavel FLV 7001 7 kg Çamaşır Makinesi, Arzum AR Peta Seramik Tabanlı Ütü gibi her evin ihtiyacı olabilecek yer alıyor. İşte, küçükten büyüğe her yaş grubuna uygun ürünlerin bulunduğu A101 aktüel ürünler kataloğu ve 17 Haziran Perşembe A101 indirimli ürünler listesi…

17 HAZİRAN PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 50” 4K Android Smart LED TV: 4.299,00 TL

Onvo 50”Ultra HD Android Smart LED TV: 3.200,00 TL

Reeder p13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu: 1.599,00 TL

Seg SNF 5200 No-Frost buzdolabı 529 L: 2.799,00 TL

Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu: 949,00 TL

Seg STF 65 Turbo Fırın:1,099,00 TL

Flavel FLV 7001 7 kg Çamaşır Makinesi: 1.699,00 TL

Lenovo Ideapad S145-15 API Notebook: 4.299,00 TL

Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse: 69,95 TL

Homend 1331H Toastbuster Tost Makinesi: 260,00 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 299,00 TL

Chef Mix Mega Blender Seti: 299,00 TL

Arzum AR4069 Practical Dik Süpürge: 219,00 TL

Arzum AR1199 Starmix El Mikseri: 129,00 TL

Arzum AR Peta Seramik Tabanlı Ütü: 149,00 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 299,00 TL

4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap: 249,95 TL

Aynalı Banyo Dolabı: 115,00 TL

Düğün Sandalyesi: 99,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 3,50 TL

Ahşap Kaykay: 99,95 TL

2 Tekerlekli Işıklı Kaykay: 149,95 TL

Pilates Topu: 54,95 TL

Yoga Roller: 44,95 TL

Çok Yönlü Karın ve Bel Egzersiz Aleti: 59,95 TL

Kürek Çekme Aleti: 39,95 TL

Egzersiz Tekerleği: 29,95 TL

Futbol, Voleybol, Basketbol Topu: 29,95 TL

Badminton Seti: 22,95 TL

Tenis Seti: 69,95 TL

Top Şişirme Pompası: 19,95 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 649, 95 TL

Canlı Çiçek Aloe vera: 8,95 TL

Canlı Çiçek Şans Bambusu: 7,95 TL

Luna 7 Parça Granit Tencere Seti: 379, 95 TL

Asılabilir Ferforje Sepet: 29, 95 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri: 24, 95 TL

Orta Boy Güveç Tencere: 16,95 TL