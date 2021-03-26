Hafta içi marketlerin saat kaçta iş başı yaptığını merak eden vatandaşlar, öte yandan kapanış saatlerini de merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinin düzenlenmesinin ardından marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. 1 Mart'tan itibaren market çalışma saatlerinde yeni bir düzen getirildi. Peki, 26 Mart 2021 market çalışma saatleri nasıl?

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda market çalışma saatleri düzenlendi. Son olarak bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet vereceği bilinirken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

26 Mart BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu pazar 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

26 Mart A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu pazar 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

6 Mart ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu pazar 10.00- 17.00 arası çalışıyor.











