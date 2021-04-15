Marketlerin çalışma saatleri sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. 13 Nisan Salı günü gerçekleştirilen son kabine toplantısının hemen ardından hafta içi sokağa çıkma saatinin 19:00-05:00 olarak güncellendiği açıklamasında bulunmuştu. Kararın duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile kısmi kapanma genelgesi gönderildi. Bu kapsamda bazı işyerlerinin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Kabine toplantısı ardından alınan yeni koronavirüs önlemleri kapsamında market, bakkal, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi saat 10.00-18.00 arasında mesai yapacak.

MARKETLER KAFTA İÇİ SAAT KAÇTA AÇILACAK/ KAPANACAK?

Hafta içi market çalışma saatleri şöyle:

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak. açıklamasında bulunuldu. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek.

MARKETLER HAFTA SONU KAÇTA AÇILACAK/KAPANACAK?

Hafta sonu market çalışma saatleri şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN MARKETLER İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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