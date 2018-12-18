A2 tv uydu frekans bilgileri: Nasıl izlenir?
Galatasaray Keçiörengücü maçı bu akşam saat 20.30'ta oynanacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal ise A2 tv... Şimdi iki takım taraftarı da A2 TV'nin uydu frekans bilgilerini araştırıyor. Öte yandan dğiğer platformlardaki kanal bilgileri de merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları oynanıyor. Galatasaray ise Keçiörengücü ile bu akşam 20.30'da karşılaşacak. Bir önceki maç aspor'dan yayınlanmıştı. Bu karşılaşma ise A2 TV'den yayınlanacak. Takımlarının maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, şimdi A2 TV'nin frakans bilgilerini araştırırken diğer platformlardaki kanal numarasını öğrenmek istiyor.
UYDU FREKANS BİLGİLEİR
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
NASIL İZLENİR?
Digiturk: 35. Kanal
DSmart: 277. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal