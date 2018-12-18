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A2 tv uydu frekans bilgileri: Nasıl izlenir?

Galatasaray Keçiörengücü maçı bu akşam saat 20.30'ta oynanacak. Mücadeleyi yayınlayacak kanal ise A2 tv... Şimdi iki takım taraftarı da A2 TV'nin uydu frekans bilgilerini araştırıyor. Öte yandan dğiğer platformlardaki kanal bilgileri de merak ediliyor.

18 Aralık 2018, Salı 15:58 Son Güncelleme:
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A2 tv uydu frekans bilgileri: Nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları oynanıyor. Galatasaray ise Keçiörengücü ile bu akşam 20.30'da karşılaşacak. Bir önceki maç aspor'dan yayınlanmıştı. Bu karşılaşma ise A2 TV'den yayınlanacak. Takımlarının maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, şimdi A2 TV'nin frakans bilgilerini araştırırken diğer platformlardaki kanal numarasını öğrenmek istiyor.

UYDU FREKANS BİLGİLEİR

Uydu: Türksat

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

A2 SPOR CANLI İZLE

NASIL İZLENİR?

Digiturk: 35. Kanal

DSmart: 277. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

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