Nişancı’nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında AFAD Bayburt Müdürü Adil Arslan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, olayın yaşandığı sırada bölgede karla mücadele çalışması yapan ekiptekilerle de görüştü.

ULAŞILAMADI

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı hala bulunamadı. Gazeteci için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Uçurumda gece karanlığında arama çalışmasının riskli olmasından dolayı çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı belirtildi.

Nişancı’nın Derebaşı mevkisinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.

AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildiği aktarılan açıklamada, olay mahallinde Bayburt Valiliği koordinasyonunda devletin ilgili birimleri tarafından çevre illerle koordineli şekilde her türlü tedbirin alındığı, arama kurtarma faaliyetinin etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor. AA

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLLARI ARASINDA

Derebaşı virajları olarak bilinen ve Karaçam’da bulunan Of-Çaykara-Bayburt D915 karayolu 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer alıyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de

1916 yılında Ruslar tarafından yaptırılan yolun kenarlarında korkuluk olmaması dolayısıyla bu gibi yolları araştıran bir site, dünyanın en tehlikeli yolların arasında göstermişti.

29 keskin virajdan oluşan yol, 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer alıyor. Derebaşı tesislerinin bulunduğu bölümde genelde kar ve tipi nedeniyle kışın kapalı oluyor.

Araçların virajları 2-3 manevra ile döndüğü eski yol, zamanla genişletilerek az da olsa sürücülerin rahat geçmeleri sağlanmıştı. Tehlikeli olan yola alternatif olarak yeni yol yapılırken, eski yolun her iki girişinde kapalı olduğu levhaları dikildi. Bu levhalara rağmen yol, yöre halkı tarafından nadir olarak olsa da halen kullanılıyor.



