Aamir Khan'dan görülmemiş yardım
Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan görülmemiş bir yardım kampanyası geldi.
28 Nisan 2020, Salı 01:11 Son Güncelleme:
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Hindistanlı aktör Aamir Khan hiç alışılmadık bir bağışta bulundu. Kişi başı 1 kg un…
Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan un almaya gelmedi.
Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi’yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı “ diye paylaşımlar yapıldı.
15000 rupi 1375 Türk Lirası ediyor.