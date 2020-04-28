Hindistanlı aktör Aamir Khan hiç alışılmadık bir bağışta bulundu. Kişi başı 1 kg un…

Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan un almaya gelmedi.

Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi’yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı “ diye paylaşımlar yapıldı.

15000 rupi 1375 Türk Lirası ediyor.