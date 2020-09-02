Futbol Aaron Lennon, Kayserispor'da

Aaron Lennon, Kayserispor'da

Futbol

Aaron Lennon, Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Aaron Justin Lennon'u kadrosuna kattı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 23:01 Son Güncelleme:
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Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de forma giyen Aaron Justin Lennon ile anlaştı. Transferi Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyururken şu ifadelere yer verdi:

"Transferleri bekleyen Büyük Kayserispor taraftarları. İmzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri Premier League'den Aaron Justin Lennon."

KAYSERİ (İHA)


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