AAX Borsası, Quadency ile ortaklığını duyurdu

Ingiltere’nin en büyük kripto borsası AAX, kripto alanındaki önde gelen otomatik işlem platformlarından biri olan Quadency ile ortaklığını duyurdu. Yatırımcılar artık Quadency'ye üye olup AAX üzerinden vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde optimize edilmiş algoritmalar ile otomatik işlem yapabilecekler.

Otomatik trade, değişken piyasalarda gezinmenin ve disiplini korumanın en etkili yollarından biri olarak kripto alanında giderek daha popüler hale geliyor. Bot ticareti olarak da bilinen otomatik trade, yatırımcıların önceden belirlenmiş bir dizi kurala göre otomatik olarak alım satım gerçekleştirmesine ve pozisyon değiştirmelerine olanak tanıyan bir otomasyon sistemidir.

Quadency, çoklu borsa desteği olan bir trade terminalidir. Kullanıcılar kripto varlıklarını izleyebilir ve performanslarını platform üzerinden kolayca takip edebilir. En önemlisi, kullanıcılar spot trade işlemleri, piyasa yapımı veya portföy yeniden dengeleme gibi piyasada test edilmiş stratejileri seçebilir veya Bollinger Bantları, RSI veya MACD gibi teknik göstergelere dayalı trade yapmayı tercih edebilir. Geliştirici olan trader’lar ise ayrıca kendi trade kurallarını kodlayabilir ve sistemi tamamen özelleştirebilir.

Geleneksel piyasalardan farklı olarak, blok zinciri ve kripto borsaları 7/24 çalışır. Otomatik trade, bu tür bir varlığa uygundur, çünkü yatırımcıların bu oldukça değişken piyasalarda hareket etmesine ve sıkı takip etmesine imkan sağlar. Her tecrübeli yatırımcı, kripto alım satımının yorucu ve zaman alıcı bir girişim olduğunu kabul edecektir. İşlemlerinizden kar etmek için hızlı düşünmeli, matematiksel olarak hızlı olmanız ve bol miktarda deneyime sahip olmanız gerekir. Botlar, tüm analizleri duraklamadan, duygulara kapılmaksızın verimli bir şekilde yapar.

31 Ekim 2020'den önce Quadency'ye kaydolan ve AAX ile entegre olan kullanıcılar, 100 ABD dolarına kadar ödül almaya hak kazanırlar. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın: https://blog.quadency.com/quadency-partnership-aax-exchange-crypto-trading-automation/#4

Quadency'yi bugün ziyaret edin ve hesabınızı buradan açın: https://quadency.com/

AAX hakkında

Kasım 2019'da yayına giren AAX, Londra Borsası Grubu'nun LSEG Teknolojisi tarafından desteklenen dünyanın ilk kripto borsasıdır. Borsa, 25+ kripto spot çifti, büyük kripto varlıkları için kalıcı sözleşmeler, rekabetçi faiz oranlarına sahip tasarruf ürünleri, fiat açık ve kapalı girişlerin yanı sıra kendi yerel takas coin’i AAB’yi sunar. Daha fazla bilgi edinmek için borsaya göz atabilirsiniz. https://www.aax.com