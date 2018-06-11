Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı. Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u Cuma günkü açıklamasından dolayı eleştirdi:

“Avusturya Avrupa'nın geleceği için pimi çekilmiş bir bomba. Başbakan olan şahıs, hayalperest, aşırı sağın iddialarını dillendiren, ırkçıların söylemlerini içselleştirmiş durumda. Kendisi merkez sağ gözüküyor ama aşırı sağın politikalarını izliyor. Kendisi Avrupa'da da çok ciddiye alınan birisi değildir. Avusturya hükümeti İslam düşmanlığının temsilcisi haline gelmiştir. Herhangi bir camide yanlış gördükleri bir olay varsa, bu diyalog yoluyla çözülebilir.

'RADİKAL OLUŞUMLAR GÖREMEZLER'

Avrupa'da vatandaşlarımızın gittiği camilerde radikal oluşumlar göremezler. Esas mücadelemiz DEAŞ gibi radikalizme karşıysa, DİTİB gibi Türkiye'ye yakın unsurlarla yakın çalışmak mücadeleyi güçlendirir. Avusturya'da aşırı sağ iktidar ortağıdır. Aşırı sağı, aşırı sağdan daha fazla benimsemiş bir kişi başbakanlık yapmaktadır. Bununla mücadele etmenin yolu demokratik alanı genişletmektir.

'ANTİSEMİTİZM GİBİ İSLAM DÜŞMANLIĞI ÜRETİYORLAR'

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ürettikleri antisemitizmin bir benzeri olacak şekilde İslam düşmanlığı üretiyorlar. Önümüzdeki dönemde Avrupa için çok kaygılıyım. Avusturya'nın dönem başkanlığını yok sayıyoruz. Avrupa Birliği değerlerini sahiplenecek bir hükümet görmüyoruz. Bir yandan normalleşmeden bahsediyorlar, bir yandan Türkiye'nin AB üyeliğini eleştiriyorlar.

Türkiye-Avusturya ilişkileri bir pakettir. Kendi işlerine geleni övüp, işlerine gelmeyeni eleştirirlerse, paketin bütün unsurları etkilenecektir. Avusturya hükümeti tüm Avrupa'yı zehirlemektedir. İşlerin iyice anormalleştiği bir Batı dünyasıyla karşı karşıyayız. Ortadoğu için DEAŞ neyse, Batı için bu İslam düşmanları odur. Dün yaptıkları hatanın benzerine düşüyorlar.”

Bu sene çocukların, Türkiye’nin maddi destek sağladığı camide Çanakkale Savaşı’nı canlandırması, Avusturyalı yetkililerin soruşturma konusu olmuştu. Cuma günü Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, çok sayıda imamı ‘yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle’ sınır dışı edeceklerini ve biri Türklere ait 7 camiyi kapatacaklarını duyurmuştu.

'HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİNİN SORUMLUSU SEN OLURSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün İstanbul Esenler’de düzenlenen ‘10 bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması’ programında Kurz’a şu ifadelerle tepki göstermişti:

“Burada Avusturya’nın başbakanına sesleniyorum. Çok daha gençsin daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Şunu unutma senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya’da bir caminin kapatılması oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya’dan atılması yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı hilal mücadelesinin başlatır ki bunun sorumlusu sen olursun.”

'BU ADAMLAR SİLAH ÇEKTİ'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Yunanistan'a da darbeci askerlerle ilgili yaklaşımından dolayı "Darbecileri himaye eden bir ülke haline gelmiştir Yunanistan. Bu adamlar milletimize karşı devletimize karşı silah çekmiş Türkiye'nin düşmanlarıdır" diye seslendi.



