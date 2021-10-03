Dünya AB ile Suudi Arabistan iş birliği anlaşması imzaladı

AB ile Suudi Arabistan iş birliği anlaşması imzaladı

Dünya

AB ile Suudi Arabistan iş birliği anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

03 Ekim 2021, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile siyaset, sosyo-ekonomi, güvenlik ve diğer konularda ilişkileri düzenli temaslar yoluyla geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Söz konusu ülkeyle ilk insan hakları diyaloğunu da başlattıklarına dikkati çeken Borrell, bu haftanın "ortaklıktaki olumlu dinamikleri" gösterdiğini belirtti.

Borrell, Körfez bölgesine düzenlediği ilk turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'de çok acı bilanço: Salgında ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi