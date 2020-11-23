Siyaset AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Siyaset

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

23 Kasım 2020, Pazartesi 21:07 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından bakanlığa çağırıldığı kaydedildi. 

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Açıklamada, "Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadesine yer verildi. 

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aramıştı.

AA


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