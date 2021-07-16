AB kapsamlı iklim değişikliği planını açıkladı

Avrupa Birliği 2050 yılına kadar kendisini nötr karbon hedefine doğru götürmeyi hedefleyen bir dizi iklim değişikliği önerisi açıkladı. Bloğun 27 ülkesi ve AB parlamentosu tarafından onaylanması beklenen bir düzine taslak öneri çarşamba günü açıklandı.

Bu öneriler arasında jet yakıtı vergilendirmesi ve 20 yıl içerisinde benzinli ve dizel motorlu araçların yasaklanması yer alıyor. Bununla birlikte bu teklifler yıllarca sürecek olan müzakerelerle karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şimdi harekete geçildiği takdirde geleceği daha iyi ve daha sağlıklı bir hale getirebileceklerini söyledi. Leyen bu şekilde hem kendi hem de gelecek nesillerin daha iyi bir refah içerisinde yaşamasını garantileyebileceklerini ekledi. AB İklim Politikası sorumlusu Frans Timmermans buradaki önerileri hem vatandaşlara hem de endüstrideki insanlara danışacakları ve bunun iyi bir amaç uğruna yapıldığını söyledi.

Bahsi geçen önerilerden bazıları şu şekilde:

2035 yılına kadar benzinli ve dizel araç satışlarının sona erdirilmesi için daha sıkı emisyon şartlarının getirilmesi.

Uçak yakıtına vergi ve düşük karbonlu alternatifler için 10 yıllık vergi almama teklifi.

AB dışındaki üreticilerin çelik ve beton gibi malzemeleri ithal etmesi için karbon sınırı tarifesi.

Yenilenebilir enerjiyi AB bloğu içerisinde genişletmek için daha iddialı hamleler.

AB ülkelerindeki enerji dostu olarak kabul edilmeyen yapıların yenilenmesi.



