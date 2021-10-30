AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi.
30 Ekim 2021, Cumartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Von der Leyen, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullanan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan’daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.
AA