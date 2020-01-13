Edinilen bilgiye göre önceki gün iki saat süren görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konu başlıklarında Erdoğan ile Michel arasında soğuk rüzgarlar esti. Michel’in Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi ve bu konuda AB ülkelerinde “derin bir endişe” olduğunu söylemesi üzerine, Erdoğan’ın da “Libya’da tanınan, meşru olan hükümet Sarrac Hükümeti. BM kimi tanıyor? Sarrac’ı. O zaman bu anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşmanın neden bu kadar rahatsızlık yarattığını anlamak zor. Meşru olmayan bir yapılanma ile masaya oturacak halimiz yok. Birçok AB ülkesi Hafter’e destek veriyor, bunu nasıl açıklayacağız” değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Michel’in Erdoğan’a Putin ile yaptıkları ateşkes ve Berlin sürecine destek veren yazılı açıklamayı da hatırlatarak, “AB olarak biz de buradaki yapıcı dili destekliyoruz” dediği ifade edildi. Erdoğan’ın da bu sözler üzerine, “Bizim önceliğimiz burada barışın sağlanabilmesi. Çabamız bu yönde” karşılığını verdiği kaydedildi.

"Türklerin hakları"

Görüşmede Michel’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini de gündeme getirerek, bunların izinsiz olduğunu ifade ettiği, AB’nin Kıbrıs ile dayanışma içinde olduğunu söylediği belirtildi. Alınan bilgiye göre Erdoğan da Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması gerektiğini vurgulayarak, AB’nin bu konuda tutumunu eleştirdi.

Daha fazla diyalog

Erdoğan, Michel ile Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldı. AB ile durma noktasına gelen ilişkilerin yeni dönemde canlandırılması gerektiği vurgulanırken, birçok konuda uyuşmazlık olduğu da karşılıklı teyit edildi. Sorunların çözümü için “daha fazla diyalog ve direkt temas” mesajı verildi.