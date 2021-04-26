Dünya AB, koronavirüs aşısı AstraZeneca'yı mahkemeye verdi

AB, koronavirüs aşısı AstraZeneca'yı mahkemeye verdi

Dünya

AB, koronavirüs aşısı AstraZeneca'yı mahkemeye verdi

AB, (Avrupa Birliği) koronavirüs aşısı AstraZeneca firmasına karşı hukuki süreç başlattı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 17:44 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB), taahhüt ettiği miktarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edemeyen AstraZeneca firmasına karşı hukuki süreç başlattı.

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, aşı alım anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle AstraZeneca şirketine karşı cuma günü dava açtıklarını açıkladı.


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