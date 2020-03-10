Ekonomi AB Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı

AB Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı

Ekonomi

AB Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. AB Parlamentosu Başkanı Sassoli koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

10 Mart 2020, Salı 13:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Çin'de başlayarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı sayısı giderek artıyor. Dünyanın birçok yerinde binlerce kişi ise önlem amacıyla karantina altına alındı.

AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin corona virüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı duyuruldu.

İlgili Haberler
Çağın hastalığı: İnternetten hastalık arama


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa mülteciler konusunda bölündü
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşsizlik rakamları açıklandı