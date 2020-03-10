AB Parlamentosu Başkanı karantinaya alındı
Dünyayı sarsan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. AB Parlamentosu Başkanı Sassoli koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
10 Mart 2020, Salı 13:00 Son Güncelleme:
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Çin'de başlayarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı sayısı giderek artıyor. Dünyanın birçok yerinde binlerce kişi ise önlem amacıyla karantina altına alındı.
AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin corona virüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı duyuruldu.