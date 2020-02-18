Ekonomi AB vergi kara listesine 4 ülke ekledi

AB vergi kara listesine 4 ülke ekledi

Ekonomi

AB vergi kara listesine 4 ülke ekledi

Avrupa Birliği, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesine Birleşik Krallık'a bağlı Cayman Adaları ile Palau, Panama ve Seyşeller'i ekleme kararı aldı.

18 Şubat 2020, Salı 22:16 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı sonunda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı kara listenin güncellendiği, listeye Birleşik Krallık'a bağlı Cayman Adaları, Palau, Panama ve Seyşeller'in ilave edildiği açıklandı. Mevcut durumda AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Fiji, Guam, Samoa, Umman, Trinidad ve Tobago, Vanuatu, ABD Virjin Adaları, Cayman Adaları, Palau, Panama ve Seyşeller yer alıyor.

Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

AA

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