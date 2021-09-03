İrlanda Veri Koruma Komisyonu, WhatsApp hakkında 2018'de soruşturma başlattı. Gerekçede, WhatsApp'ın Avrupa Birliği'nin veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği ve Facebook'un diğer şirketleriyle kişisel verileri paylaştığı vurgulandı.

Geçen yıl aralık ayında açıklanan taslak kararda, WhatsApp'a yaklaşık 50 milyon euro ceza kesildi ancak Avrupa'daki diğer veri düzenleyicileri tutarı düşük buldu.

Avrupa Veri Koruma Kurulu devreye girerek komisyonun alacağı bağlayıcı kararı belirlemiş oldu.

Şirketin 225 milyon euro ödemesine karar verildi.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "2018'de insanlara sağladığımız şeffaflık konusunda bugün alınan karara katılmıyoruz ve cezaları tamamen orantısız buluyoruz." denildi.

Karara ilişkin temziye gidileceği kaydedildi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Avrupa genelinde WhatsApp için baş denetim otoritesi olarak hareket ediyor. 225 milyon euro, komisyonun şimdiye kadar verdiği en yüksek para cezası.