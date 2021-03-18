Siyaset AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Siyaset

AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşecek.

18 Mart 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Görüşmeye ilişkin açıklama, Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer'den geldi. Sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yarın öğleden sonra görüşeceğini duyurdu.

Videokonferans yöntemiyle yapılacak görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri masaya yatırılacak.

Erdoğan ile Von der Leyen ve Michel arasındaki görüşme gelecek hafta düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleşecek. 

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’nin gururu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Andımız’ krizi...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren kişi konuştu: Samimiyetsizliği gördüm