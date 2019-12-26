Abant beyaza büründü, ziyaretçilerini bekliyor (Abant nerede?)

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ankara ile İstanbul gibi 2 metropol kentin tam ortasında yer alan Abant Tabiat Parkı her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Hem yaz hem de kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen Abant, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü.

Abant'a nasıl gidilir?

Ankara - İstanbul D-100 Karayolunun ve TEM otoyolunun 203. kilometresinden ayrılan 22 kilometrelik asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Bolu'ya 34 km. Ankara'ya 225 km. İstanbul'a ise 258 kilometre uzaklıktadır. Göle ulaşım, Bolu şehir merkezinden her iki saatte bir kalkan Bolu Belediyesi halk otobüsleri ile de mümkündür.

Abant Tabiat Parkı özelliği

Tektonik menşeli Abant Gölü ve çevresinin bitki zenginliği, ayrıca büyük bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip bulunması nedeniyle yörenin 1150 Hektarlık bölümü, 1988 yılında 'Tabiat Parkı' olarak koruma altına alınmıştır. Abant Gölü ve çevresinin bitki zenginliği, ayrıca büyük bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip bulunması nedeniyle yörenin 1150 Hektarlık bölümü, 1988 yılında 'Tabiat Parkı' olarak koruma altına alınmıştır.

Çeşitli su bitkileri bulunuyor

Göl çevresi zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Sarı ve karaçam, kayın, meşe, kavak, dişbudak, gürgen, söğüt, ardıç ağaçları ve ormangülü, ılgın, fındık, muşmula, papazkülahı, alıç, çobanpüskülü, kuşburnu, eğrelti, böğürtlen, çilek, nane, ahududu, sarmaşık, ısırgan, atkuyruğu ve çayır otları başlıca ağaç ve ağaççıkları oluşturur. Gölün kenarları çeşitli su bitkileriyle ve nilüferlerle doludur. Abant Gölünün etrafında yükselen yamaçlarda ise Abant Çiğdemi (Crocus Abantensis) endemik olarak bulunmaktadır.

Ücret ödeyerek balık avlanabilir

Gölde bulunan ve endemik bir tür olan Abant Alabalığı "SALMO TRUTTA FARİO VARYETTE ABANTİCUS" olarak literatüre geçmiştir. Balık meraklıları yılın belirli zamanlarında, ücret ödeyerek olta ile balık avlayabilmektedirler. Göl çevresindeki ormanlarda yabani hayvanlardan ; tavşan, tilki, çakal, kurt, ayı, domuz, geyik, karaca, sincap, gelincik ; su kuşlarından ; yaban kazları, yaban ördekleri, balıkçıl, sakarmeke, karabatak, turna; yırtıcılardan ; şahin, doğan, kara akbaba, kaya kartalı, atmaca, baykuş; diğer kuşlardan; toygar, alakabak, puhu, gökdoğan, ağaçkakan, karatavuk, bülbül, ispinoz ve saka görülmektedir. Yöre ormanları geyikler için en uygun yaşam ortamına sahiptir.

Abant'ta nerede konaklanır?

Çevresi 7 km. olan ve yılın her ayı ayrı güzelliklere sahip bulunan gölde; piknik, çadırlı kamp, sportif olta balıkçılığı, yürüyüş, bisikletle, faytonla, atla gezinti vazgeçilmez aktivitelerdir. Abant Tabiat Parkı girişinde bulunan Tabiat Müzesi ücretsiz ziyaret edilerek bilgi alınabilir. Satış reyonlarında ise bölgede doğal olarak üretilen gıdalar ve hediyelik eşyalar satılmaktadır. Göl çevresinde bulunan Abant Palace Otel ve Büyük Abant Otel her türlü konfora ve aktiviteye sahip otellerdir. Ayrıca bungalov evler ve kır lokantaları mevcuttur.



