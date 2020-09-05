Türkiye Abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı

Abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı

Türkiye

Abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ağustos ayında yapılan operasyonlarda otoyollarda abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere toplamda 655 bin 752 lira para cezası uyguladı. 534 araç da trafikten men edildi.

05 Eylül 2020, Cumartesi 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, il genelinde otoyollarda abartı ve gürültülü egzoz kullanan 534 araca işlem yapıldığını belirtti. Resmi, sivil ve motosikletli ekipler, Karayolları Trafik Kanunun "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden her sürücüye ayrı ayrı bin 228 lira para cezası uyguladı. Toplamda 655 bin 227 lira idari para cezası kesilirken, 534 araç da trafikten men edildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Akdeniz küresel soruna dönüştü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefetin yumuşak karnı Gül mü?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt’un corona virüs testi pozitif çıktı