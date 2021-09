ABBA 40 yıl sonra geri döndü

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA, canlı yayın lansmanı sırasında Voyage albümünün 5 Kasım'da çıkacağını söyledi. ABBA 10 şarkısından I Still Have Faith In You ve Don't Shut Me Down parçalarını da yayınladı. Konserler, önümüzdeki yıl Mayıs ayında Londra'daki Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilmiş bir ABBA Arena'da gerçekleştirilecek ve dört yıldızı Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anni-Frid Lyngstad'ın dijital versiyonlarını içerecek.

EUROVISION TARİHİNİN EN İYİSİ

Abba, 1974'te Waterloo ile Eurovision'u kazandıktan sonra 1970'lerde ve 1980'lerin başında birçok şarkıları dünyanın çoğu bölgesinde hit oldu. Waterloo ile 1974'teki yarışmada birinciliği elde eden İsveçli grubun şarkısı, 2005 yılında Eurovision tarihinin en iyisi seçildi.