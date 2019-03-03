Yazılım ve oyun sektöründe yapılan işin ve üretilen ürünlerin günümüzde çok değerli olduğunun altını çizen Güçlü, şunları söyledi:

Çarşamba günü Kanal D'de başlıyoruz. Yine Genç Bakış'ın aynı gününde, aynı saatinde yaptık ki bizi izleyenler aşina oldukları saate bize ulaşsınlar. Yine uykusuz kalmaya devam edeceklerdir. Farklı bir şeyler yapayım, dedim. Gazetecilik ve televizyonculuk adına birçok şey yaptık bugüne kadar. Birbirinin benzeri program yapmaktansa farklı bir şeyler yapalım, dedik.

Eğitimde ben ısrarla şunu anlatmaya çalışıyorum; tüketen değil, sorun yaratan değil, üreten ve sorun çözen insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ürün üretirken de katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Günümüze baktığınız zaman katma değeri en yüksek ürünler yazılım sektöründe... En değerli şirketlere baktığımızda da genelde yazılım ve teknoloji şirketleri ön plana çıkıyor.