Bütçeden ulaşım için 579 milyar dolar, diğer altyapı sorunları için ise 266 milyar dolar ayrılacağı, geri kalan miktar ile de ilgili yasa ve kurallarda düzenlemelere gidileceği belirtilmişti. Paketin içinde en büyük pay 65 milyar dolar ile elektrik altyapısına ayırıldığı kaydedilmişti. Ağustos ayının başında Joe Biden sıfır emisyon kararnamesini imzalamış, buna göre 2030 yılına kadar ABD’de satılacak tüm araçların yüzde 50’sinin elektrikli olması hedeflendiği belirtilmişti.

Bütün bu olayların üstünden altı ay geçti. Bu konuda geçtiğimiz hafta yeni bir gelişme yaşandı. Biden hükümeti 2030'a kadar ülke genelinde yaklaşık 400 bin elektrikli araç şarj ünitesi kurmayı planladıklarını açıkladı. Halka açık toplam şarj ünite sayısını yarım milyona çıkardı. Bu kapsamda önümüzdeki beş yıl için projeye 5 milyar dolar ayıracakları belirtildi.