Dünya ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu

Dünya

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.

07 Eylül 2021, Salı 01:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.

Söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını belirten yetkili, güvenlik endişeleri nedeniyle söz konusu rota hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

AA

İlgili Haberler
CNN TÜRK Afganistan’daki o üsse girdi! İşte 'Küçük Amerika...’Afganistan'da flaş iddia: Düzinelerce Taliban militanını öldürdük!


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Almanya'dan Rusya'ya şok suçlama! Seçimler öncesi...