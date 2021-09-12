Dünya ABD alarmda! Yeni bir fırtına geliyor

ABD alarmda! Yeni bir fırtına geliyor

Dünya

ABD alarmda! Yeni bir fırtına geliyor

ABD'de Ida Kasırgası'nın yaraları henüz sarılmaya çalışılırken, Meksika Körfezi'nde yeni bir tropikal fırtınanın oluştuğu bildirildi.

12 Eylül 2021, Pazar 23:08 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Meksika Körfezi'nde oluşan "Nicholas" adlı tropikal fırtınanın bu yıl Atlantik Kasırga sezonunun 14'üncüsü olarak yerini aldığı kaydedildi.

Saatteki hızı 65 kilometre olan Nicholas'ın yarından itibaren Teksas eyaleti kıyılarında etkili olmaya başlayacağı belirtildi.

Salı ve çarşamba günleri saatte 105 kilometre hiza ulaşması beklenen fırtınanın, Houston şehri üzerinden Dallas ile Louisana’nın batı kesimlerini da kapsayacak şekilde iç kesimlere yayılması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara aşırı yağış, kuvvetli fırtına ve su kabarmalarına karşı önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da milyarlarca dolar hasara neden olan Ida Kasırgası, ülkenin kuzeydoğu eyaletleri New York ve New Jersey'de de aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınlarına neden olmuş, ülke genelinde 100'den fazla can kaybı yaşanmıştı.

AA

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