ABD-Almanya ortak yapım: Yüzyılın istihbarat darbesi

Washington Post ve Almanya'nın kamu haber kurumu ZDF'nin, gizli CIA ve BND belgelerine dayanarak hazırladığı ortak haberde, iki teşkilatın, İsviçre merkezli 'Cyrpto AG' şirketinden satılan cihazlar aracılığıyla 120'den fazla ülkeyi gizlice dinledikleri ortaya çıktı. Dinlenenler arasında diplomatlar, üst düzey yetkililer, askerler ve ajanlar var. Cihazların hangi ülkeler tarafından satın alındığının belirtilmediği haberde, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olan CIA ve BND'nin, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlarla tüm kodları kırdığı vurgulandı. Bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirildiği de ifade edildi. CIA ve BND böylelikle 1970-1993 arasında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan gibi onlarca ülkeyi dinledi. Cyrpto iddiaları reddederken, CIA ve BND'den henüz açıklama gelmedi. İsviçre hükümeti, şirketin CIA ve BND ile ilişkilerini araştıran bir soruşturma başlatacağını açıkladı. Bu ayın başında ise yetkililer şirketin ithalat lisansını iptal ettiklerini duyurdu.





Washington Post ve ZDF'nin ele geçirdiği belgelerde, Cyrpto'nun ülkelerin istihbaratlarına erişim sağlarken milyonlarca dolar kazanç elde ettiği ve bu durumun 'yüzyılın istihbarat darbesi' olarak nitelendirildiği belirtildi. Belgelerde, "Yabancı hükümetler, ABD'ye ve Batı Almanya'ya en gizli sırlarının en az iki yabancı ülke tarafından okunması için iyi bir para ödüyorlardı" ifadesinin yer alması ise dikkati çekti. Belgelere göre ABD 1979'da rehine krizinde İran'ı ve 1986'da Batı Berlin'deki bir diskonun bombalanması olayında Libya'yı dinledi. Habere göre iki ülke, Arjantin ve İngiltere arasında 1982 yılında yaşanan Falklands Savaşı VE Güney Amerikalı diktatörlerin suikastlarından da haberdardı. Şimdi bütün bu istihbaratın ve haberleşmelerin elde edilmesine rağmen ABD'nin harekete geçmemesi, çok sayıda insan hakları ihlallerine ve saldırılara göz yumması sorgulanıyor.

Araya para anlaşmazlığı girdi

Alman istihbaratının, 1990'lı yılların başında para konusundaki anlaşmazlıklar ve ABD'nin Almanya'nın bazı müttefiklerini dinlemek istemesi üzerine şirketten ayrıldığı, CIA'in Berlin hükümetinin hisselerini de satın aldığı belirtildi. CIA'in de elindeki hisseleri satması üzerine 2018'de ikiye bölünen Crypto, söz konusu haberlerin ardından resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zaman da olmadı" ifadelerini kullandı.