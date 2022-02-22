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ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Erdoğan'ın, Putin'in kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Siyaset

ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Erdoğan'ın, Putin'in kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

22 Şubat 2022, Salı 22:53 Son Güncelleme:
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kaydetti.

ANKARA,(DHA)

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