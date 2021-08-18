Dünya ABD askerlerine böyle yalvardılar! Afganistan'da şok bir görüntü daha...

ABD askerlerine böyle yalvardılar! Afganistan'da şok bir görüntü daha...

Dünya

ABD askerlerine böyle yalvardılar! Afganistan'da şok bir görüntü daha...

Kabil düşerken havalimanı kapısında ABD askerlerine yalvaran Afgan kadınların görüntülerini yayınladı. Havalimanına girmek isteyen kadınlar, ‘Taliban geliyor, imdat’ diyerek yardım istiyor...

18 Ağustos 2021, Çarşamba 12:25 Son Güncelleme:
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Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Afganistan'da halk ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. Havalimanına akın eden binlerce insan, kendi vatandaşlarını almak için gelen uçakların iniş takımlarına tutunarak gitmenin yollarını arıyor, bu uğurda hayatını kaybediyor. Pistte ABD askerlerine yalvaran Afgan kadınların videosu ise Taliban'ın ne kadar büyük korku saldığını bir kez daha ortaya çıkardı.


Taliban yetkilileri birkaç gündür ılımlı bir hava estirmeye çalışsa da ülkedeki kaos bitecek gibi görünmüyor. Taliban, kadınlara belirli bir çerçevede iş ve eğitim hayatına girme hakkı tanıyacaklarını söylese de havaalanına akın eden kadınların yakarışı Taliban'ın gerçek yüzüne işaret ediyor.

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Ortaya çıkan bir videoda, Afgan bir kadının ABD askerlerine yalvardığı ve kendilerini ülkeden kaçırmalarını istediği görülüyor. Videoda "Taliban geliyor" diyerek feryat eden kadınların "İmdat" çığlıkları ve ağlama sesleri duyuluyor.

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