ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

Amerika Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) pazar günü öldüğü açıklanan DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini yayınladı.

Amerikan Merkez Kuvvetleri'nden General Frak McKenzie operasyonun görüntüleri basına servis edilirken açıklamalarda bulundu.

General McKenzie şunları ifade etti:

"Suriye'nin kuzey doğusundaki İdlib kentinde Bağdadi'nin saklandığı yer çok net bir şekilde görülüyor. Daha önce de söylediğim gibi burası izole bir kompleksti.Uçakları gören DEAŞ'lılar hemen ateş etmeye başladı. Ateş sonrası ilk başta teslim olmaları için onları uyardık Operasyonun düzenleneceği isim çok kritik olmasına rağmen bölgede sivil kayıpların yaşanmaması adına büyük çaba harcadık. Bağdadi'nin intiharından sonra tüneldeki kalıntılar toplandı ve DNA kimlik doğrulaması yapılarak soru işaretleri ortadan kaldırıldı."

ABD Başkanı Donald Trump açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin Barisha köyüne düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınlayabileceklerini söylemişti.

Pentagon ABD'nin 8 helikopterle yaptığı operasyonun görüntülerini yayınladı.

#olayıngeçmişi

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

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