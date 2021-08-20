Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten kritik ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten kritik ziyaret

Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten kritik ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Singapur ve Vietnam’ı kapsayan Asya gezisine çıkarken, Harris’in ABD’nin müttefikliği konusunda bu iki ülkeye güvence vermesi bekleniyor.

20 Ağustos 2021, Cuma 20:32 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris, Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana bölgeye giden en üst düzey Amerikalı olarak Singapur ve Vietnam’ı ziyaret edecek. Pazar günü Singapur’da olması beklenen Harris, pazartesi günü temaslarına başlayacak ve salı günü Vietnam’a geçerek burada da üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle ilgili soru işaretleri tartışılmaya devam ederken, Harris’in özellikle Vietnam ziyaretinin "ABD’nin müttefikliğini vurgulaması" konusunda önem taşıdığı belirtildi.

AA

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