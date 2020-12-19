ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen corona virüs aşısını canlı yayında oldu.

Pence, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, “Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık. Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor” dedi.

Canlı yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci ise Pence’in aşı olmasının tüm Amerikalılara örnek olması gerektiğini vurguladı.

DHA

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