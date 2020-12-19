Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu

Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği corona virüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence’in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.

19 Aralık 2020, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen corona virüs aşısını canlı yayında oldu.

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Pence, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, “Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık. Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor” dedi.

Canlı yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci ise Pence’in aşı olmasının tüm Amerikalılara örnek olması gerektiğini vurguladı.

DHA


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