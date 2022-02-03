Dünya ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

Dünya

ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü. Açıklama ABD Başkanı Biden'dan geldi.

03 Şubat 2022, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklandı.

Açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz saatlerde operasyonun Ekim 2019'da İdlib'de DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söylemişti. (Hürriyet)

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