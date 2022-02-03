ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü
Son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü. Açıklama ABD Başkanı Biden'dan geldi.
03 Şubat 2022, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.
Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklandı.
Açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.
BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz saatlerde operasyonun Ekim 2019'da İdlib'de DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söylemişti. (Hürriyet)
BUNLARI DA OKUYUN