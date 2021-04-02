Dünya ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

Dünya

ABD Başkanı Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi.

02 Nisan 2021, Cuma 00:06 Son Güncelleme:
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20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı. Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

Dün, Pittsburgh'da altyapı planını açıkladığını anımsatan Biden, bu programın uygulanması için kabinesindeki 5 bakana çeşitli görevler verdiklerini ifade etti.

Biden, bakanlıkların harcamalarında Amerikan üretimi malların alımına da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, Biden'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

AA

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