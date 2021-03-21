Joe Biden, dün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'nde görüntülendi. Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağı üç kere takıldı ve yere kapaklandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Biden'ın Air Force One'a tırmanırken düşmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Beyaz Saray, şiddetli rüzgar nedeniyle böyle bir kazanın meydana geldiğini belirterek "Yüzde 100 iyi durumda" açıklamasını yaptı.

Ancak yine de Biden'ın üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.





x





KAMALA HARRIS'İ 'BAŞKAN' YAPTI

Sadece bir gün önce, Biden yanlışlıkla Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'Başkan Harris' olarak bahsetti. Gaf, Perşembe günü bir basın toplantısında meydana geldi ve bu sırada yönetimini, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon koronavirüs aşı dozu hedefine ulaşmaya yakın olduğu için övdü.

Biden, "Başkan Harris ve ben çok geçmeden Arizona'daki bir aşı merkezinde sanal bir tur attığımızda, insanlara aşı yapan hemşirelerden biri, her aşının bir doz umut vermek gibi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Başkan konuşmasına devam ederken Kamala Harris, Biden'ın tam arkasında duruyordu, ancak Biden hatalı ifadesini düzeltmedi. O günün ilerleyen saatlerinde Beyaz Saray, Başkan'ın konuşmasının dökümünü yayınladığında, Harris'in unvanını parantezle eklendi.

BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ADINI UNUTTU

ABD Başkanı joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle anlattı.

9 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, Biden ne diyeceğini karıştırmış ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unutmuş gibiydi. Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unuttu ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamadı.

Biden, "Sav... Eski General'e teşekkür etmek istiyorum. Ben ona 'General' demeye devam ediyorum." ifadesini kullandı. Joe Biden, "Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Biden, birkaç dakika önce Austin'den bahsetmiş, cümlelerinde Savunma Bakanı'nın ismini sorunsuz şekilde kullanmıştı. Ancak bu, aradan geçen birkaç dakika içerisinde bakanın adını unutmasına engel olmadı.

TORUNUNU ÖLEN OĞLUYLA KARIŞTIRDI

Tüm dünya ABD'deki başkanlık seçimlerine kilitlenmiş haldeyken, Philadelphia'da gerçekleşen seçim konuşması sırasında, Biden torununu merhum oğlu Beau Biden ile karıştırdı.

Biden, Beau'nun kızı Natalie ile tanıştırmak istemişti, ama sadece ismi değil kişiyi de karıştırdı. Biden, kolunu Hunter'ın kızı Finnegan Biden'a doladı.

Biden, "Sizi iki torunumla tanıştırmak istiyorum... Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" ifadelerini kullandı.

Biden sonunda kolunu Natalie'nin omzuna koyup şöyle dedi:

"Bu Natalie, Beau'nun kızı." Beau Biden, en ölümcül beyin kanseri türlerinden biri olan glioblastoma ile aylarca sürensavaşın ardından 2015 yılında hayatını kaybetti.

Biden bu hatasıyla, o dönemki rakibi Donald Trump'a malzeme vermiş oldu. Trump, Biden'ı dalgaya alarak, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." ifadesini kullandı.