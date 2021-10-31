Biden'ın açıklamasından satır başları;

Salgın en büyük felaketlerden biriydi. Zorlu bir yıl geçirdik. Küresel şirketler vergiye tabi tutulacak. G20 zirvesinde birçok konuyu ele aldık. İklim zirvesiyle mücadele herkesin birlikte yapması gereken bir şey. Benim amacım verdiğim sözleri tutmak. Rusya ve Çin burada bulunmadı. Hepimizin hemfikir olduğu şeyler var. Yenilenebilir enerjiye doğru hızlı hareket etmeliyiz. BM iklim zirvesine gideceğiz. Tarihin dönüm noktasındayız.



