Dünya ABD Başkanı Biden'dan G20 Zirvesi sonrası açıklamalar

ABD Başkanı Biden'dan G20 Zirvesi sonrası açıklamalar

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan G20 Zirvesi sonrası açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden G20 Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021, Pazar 22:38 Son Güncelleme:
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Biden'ın açıklamasından satır başları;

Salgın en büyük felaketlerden biriydi. Zorlu bir yıl geçirdik. Küresel şirketler vergiye tabi tutulacak. G20 zirvesinde birçok konuyu ele aldık. İklim zirvesiyle mücadele herkesin birlikte yapması gereken bir şey. Benim amacım verdiğim sözleri tutmak. Rusya ve Çin burada bulunmadı. Hepimizin hemfikir olduğu şeyler var. Yenilenebilir enerjiye doğru hızlı hareket etmeliyiz. BM iklim zirvesine gideceğiz. Tarihin dönüm noktasındayız.

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