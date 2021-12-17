Dünya ABD Başkanı Biden'dan "Harris" gafı

ABD Başkanı Biden'dan "Harris" gafı

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan 'Harris' gafı

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden "Başkan" diye hitap etti.

17 Aralık 2021, Cuma 23:10 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı. Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden "Başkan" diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

ABD’nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

İHA

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